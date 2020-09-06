ختام ناجح لمعسكر حكام دوري الهواة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت بنجاح أمس السبت، فعاليات المعسكر الداخلي لحكام دوري الرديف ودوري الدرجة الأولى والثانية ودوري السيدات، التي نظمتها إدارة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم بمقر الاتحاد بدبي، وذلك بمشاركة 54 حكماً من ضمنهم 4 حكمات، استعداداً للموسم الكروي الجديد.

وشهد المعسكر الذي أقيم على مدار ثلاثة أيام، محاضرات نظرية، لشرح ومناقشة التعديلات الجديدة لقانون اللعبة التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم مطلع شهر يونيو الماضي، ومحاضرات فيديو للحالات التحكيمية وتحليل قراراتها، بالإضافة لتدريبات عملية على الملعب العشبي.

وقدّم المحاضرات النظرية والعملية صالح المرزوقي عضو لجنة الحكام، وعلي الطريفي مدير إدارة الحكام، وخالد الدوخي المدير الفني، وعبد الواحد خاطر، وسلطان ساحوه، وحسن عبد الله، وأحمد هلال.

وأشاد صالح المرزوقي عضو لجنة الحكام بجدية والتزام جميع الحكام المشاركين في المعسكر، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والعمل على تطوير أنفسهم بالمواظبة على التدريبات البدنية والاستفادة الفنية من خبرات ونصائح المحاضرين خلال الاجتماع الأسبوعي والدورات التدريبية وورش العمل.

كما أشاد المرزوقي بالمستوى الذي ظهر عليه حكام المجموعة الثانية خلال إدارتهم للمباريات الودية خلال الفترة الماضية.