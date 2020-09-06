شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة: مقتل رجل وإصابة سبعة أشخاص في حوادث الطعن في برمنجهام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت الشرطة، الأحد، أن رجلاً قتل وأصيب رجل وامرأة بجروح خطيرة، في سلسلة من حوادث الطعن في برمنجهام بوسط إنجلترا.

وقالت شرطة وست ميدلاندز: يمكننا الآن أن نؤكد أننا بدأنا تحقيقاً في جريمة قتل عقب أحداث الليلة الماضية. مضيفة: رجل توفي وأصيب رجل وامرأة بجروح خطيرة. وأصيب خمسة آخرون أيضاً.

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