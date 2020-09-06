شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا في العالم.. تشكيك في «لقاح ترامب».. والهند ستتجاوز البرازيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في أماكن ومناطق مختلفة في العالم، مخلفاً وراءه أكثر من 26.4 مليون إصابة، وما يقرب من 869 ألف وفاة، مُنذ اكتشاف أولى الحالات في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

هاريس لا تثق في لقاح «ترامب».. والهند تتجاوز البرازيل الاثنين

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 0.8 %، مقارنة بالتوقيت ذاته، الجمعة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 6.22 مليون شخص، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبيرج للأنباء.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أعلى عدد من حالات الإصابة المؤكدة بواقع 732435 حالة، بزيادة نسبتها 0.7 %، مقارنة بنفس التوقيت، الجمعة. وسجلت ولاية هاواي زيادة بنسبة 2.9% في عدد الإصابات، ليصل الإجمالي إلى 9473 حالة. أما ولاية كاليفورنيا، فقد سجلت أعلى عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، عند 140 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات بالفيروس إلى نحو 193 ألف وفاة.

في المقابل، أعلنت المرشّحة الديمقراطيّة لمنصب نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، السبت، أنّه في حال توافَر لقاح مضادّ لفيروس كورونا المستجدّ، قبل الانتخابات الرئاسيّة المقرّرة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، فهي لن تثق بما سيقوله الرئيس دونالد ترامب، بشأن سلامة هذا اللقاح وفعاليّته، مشدّدةً على وجوب صدور التقييم عن «مصدر موثوق به». وكانت السلطات الصحيّة الأمريكية طلبت من حكومات الولايات، اتّخاذ الإجراءات اللازمة لكي تكون جاهزة، بحلول الأول من نوفمبر/تشرين الثاني القادم، لتوزيع لقاح محتمل مضادّ للوباء.

وسجلت البرازيل، السبت، 30168 حالة إصابة جديدة و682 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة. ووصل العدد الإجمالي وفقاً لبيانات وزارة الصحة إلى 4.1 مليون إصابة و126203 وفيات. وسجلت الهند أكثر من 90 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، في أكبر زيادة يومية على مستوى العالم، وفقاً لبيانات وزارة الصحة الاتحادية.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة والرعاية الأسرية تسجيل 90632 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية حتى الأحد، ليصل إجمالي الإصابات فيها إلى 4.1 مليون، بينما ارتفع عدد الوفيات بواقع 1065 إلى 70626. ومن المتوقع أن تتجاوز الهند البرازيل، الاثنين، كثاني أكبر دولة من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة.

فيما أعلنت روسيا عن 5195 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى مليون و25505 حالات، في رابع أكبر عدد إصابات في العالم. وقال المركز الروسي لمواجهة أزمة فيروس كورونا، إنه تم تأكيد 61 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع عدد الوفيات الرسمي إلى 17820.

وفي المكسيك، ذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 6319 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، و475 وفاة، ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 629409 إصابات و67326 وفاة. وسجلت ألمانيا 988 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وفقاً لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأحد، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 249985. وأوضح المعهد تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصل العدد الإجمالي لضحايا الفيروس إلى 9325.

وسجلت فرنسا 8550 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، السبت، انخفاضاً من 8975 حالة تم تسجيلها في البلاد الجمعة. والإصابات التي سجلت يوم الجمعة من بين الأعلى مُنذ بداية تفشي الوباء. وسجلت فرنسا 12 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 30698، في حين وصل إجمالي الإصابات إلى 317706 حالات.

آلاف الكروات يحتجون ضد «قيود كورونا».. وتمديد العزل في أستراليا

وتجمّع آلاف الكروات، السبت، في العاصمة زغرب احتجاجاً على الإجراءات التي فرضتها السلطات لمواجهة فيروس كورونا المستجدّ، والتي يقول المتظاهرون إنّها تنتهك حرّياتهم وحقوقهم الإنسانيّة. وكُتب على لافتات حملها المتظاهرون الذين توافدوا من كلّ أنحاء البلاد: كوفيد كذبة، لسنا جميعاً مُصابين بغباء كوفيد، وانزعوا الكمامة، أطفئوا التلفزيون، عيشوا حياتكم بطولها وعرضها. وسجّلت كرواتيا، عضو الاتّحاد الأوروبي، حتّى الآن، نحو 12 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، بينها 197 وفاة.

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ومدد المسؤولون الأستراليون، الأحد، تدابير الإغلاق الصارمة لاحتواء كوفيد-19، في ثاني أكبر مدينة في البلاد لأسبوعين إضافيين، مشيرين إلى أن عدد الإصابات الجديدة لم يتراجع بما يكفي لمنع ارتفاعه مجدداً. وكان من المفترض أن ترفع تدابير الإغلاق في ملبورن التي استمرت ستة أسابيع نهاية الأسبوع المقبل، لكن سيتم الآن تمديدها حتى 28 سبتمبر/أيلول الجاري، وفق ما أفاد رئيس وزراء ولاية فيكتوريا، دانيال أندروز. ونجحت أستراليا نسبياً في احتواء الفيروس، إذ سجّلت حوالي 26 ألف إصابة و753 وفاة.

الدول العربية تشهد تراجعاً.. وإندونيسيا في صدارة وفيات جنوب شرق آسيا

عربياً، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 705 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 73 ألفاً و471 حالة، إضافة إلى وفاة وحيدة بكورونا، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 388 حالة.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و16 وفاة، ليصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 99712، من بينها 5511 حالة وفاة. في المقابل، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 791 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليصبح عدد الحالات نحو 319 ألف حالة، كذلك تم تسجيل 34 وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات 4049.

وفي آسيا، سجلت الصين مهد انتشار الوباء، 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الخامس من سبتمبر/أيلول الجاري، وهو نفس عدد الإصابات المسجلة في اليوم السابق. وأشارت إلى أن جميع حالات الإصابة الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج لتسجل البلاد 21 يوماً متتالية بدون إصابات محلية. وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا حتى الآن 85122، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4634.

بينما أعلنت كوريا الجنوبية، الأحد، تسجيل أقل زيادة يومية في عدد الإصابات بالفيروس، على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، إذ سجلت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 167 حالة إصابة جديدة انخفاضاً من 168 في اليوم السابق. ويبلغ بذلك العدد الإجمالي للإصابات بالمرض 21177 حالة بينها 334 وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلبينية، الأحد، عن 2839 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و85 حالة وفاة أخرى ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 237365 والوفيات إلى 3875. وفي إندونيسيا، سُجلت 3444 حالة إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي إلى 194109، و85 حالة وفاة جديدة، ليبلغ الإجمالي 8025، وهو أعلى عدد وفيات بكورونا في جنوب شرق آسيا.