شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ثلاثة إرهابيين وعنصر من الحرس الوطني التونسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي، حسام الدين الجبالي، الأحد، أن عنصراً من الحرس الوطني قُتل في اعتداء «إرهابي» في مدينة سوسة السياحية شرق تونس.

وقال الجبالي لفرانس برس، إن دورية أمنية تضم اثنين من أعوان الحرس الوطني تعرّضت للاعتداء بسكين في وسط مدينة سوسة من طرف إرهابي، الأحد، مضيفاً أن واحداً منهما استُشهد والثاني مصاب بجروح في المستشفى. مشيراً إلى مقتل ثلاثة إرهابيين في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن.

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