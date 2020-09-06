الداخلية المصرية ترد على "مزاعم خطيرة" حول نزلاء سجن برج العرب

© AP Photo / Amr Nabil

وأكد مصدر أمني، أن "ما جرى تناوله في هذا الصدد عار تماما من الصحة جملة وتفصيلا"، مضيفا أن "السجون تحظى باهتمام وافر من وزارة الداخلية التى تحرص على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة من خلال الارتقاء بأوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية من خلال مستشفيات قطاع السجون المجهزة تقنياً بأحدث الأجهزة الطبية التى تؤهلها لتوفير أفضل رعاية صحية لهم".

وذكر أن "مستشفيات السجون بداخلها أطقم طبية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى وعدد من الاستشاريين فى مختلف التخصصات، بالإضافة إلى استمرار توافد القوافل الطبية، التى تضم أطباء فى جميع التخصصات، على جميع السجون لإجراء الفحص الطبى لجميع النزلاء وتقدم العلاج اللازم لهم، إلى جانب تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية على مدار الساعة للحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين بالسجون والحد من انتشار فيروس كورونا".

وأوضح المصدر، أن "ما تم تناوله من إدعاءات يعد جزءا من المشهد الإعلامي التحريضي الذي تسعى جماعة الإخوان الإرهابية إلى تشكيله عبر أبواقها الإعلامية، ويؤكد نهج الجماعة العدائي التحريضي تجاه مؤسسات الدولة المصرية، ويأتي استمرارا لمحاولات الجماعة اليائسة لتأليب الرأي العام".