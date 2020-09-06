إسرائيل توافق على بيع "إف 35" للإمارات بشروط.. فما هي؟

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن إسرائيل وافقت على بيع مقاتلات "إف 35" الأمريكية للإمارات بشرط تعويضها، وأن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تجري مداولات حول التعويض الذي ستطلبه مقابل صفقة الأسلحة الضخمة بين الولايات المتحدة والإمارات.

وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل قد تطلب زيادة الدعم العسكري الأمريكي، وامتلاك وسائل قتالية متقدمة لم تحصل عليها من قبل، مقابل بيع طائرات الـ f35 للإمارات، من أجل الحفاظ على التفوق الإسرائيلي، خاصة وأن الإسرائيليين يرون أن بيع طائرات الـF-35 للإمارات، أصبح أمرا واقعا، ولذلك ستعمل على الحفاظ على التفوق النوعي الإسرائيلي.وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى إقناع الكونغرس بالمصادقة على بيع الأسلحة المتطورة للإمارات، بدعوى الحفاظ على اتفاق السلام التاريخي بين الإمارات وإسرائيل.