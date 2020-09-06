وقال مدير مركز حماية الغابات في المحافظة: "إن فرق الإطفاء والدفاع المدني أخمدت الحريق الضخم الذي نشب قبل أربعة أيام في حراج بيرة الجرد وامتد إلى أحراج النهضة والمجوي المشرفة وعين البيضة والفندارة بريف مصياف"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وأضاف مدير المركز إن الحريق أتى على مساحات واسعة من الحراج وماتزال بؤرة حريق في محور بلدة قصية تعمل فرق الإطفاء والدفاع المدني على إخمادها.
وتشهد سوريا ارتفاعا في درجات الحرارة يصل إلى 11 درجة أعلى من المعدل، الأمر الذي ساهم بحدوث عدد من الحرائق الكبيرة في عدة مناطق في اللاذقية وحماة وحمص.
كانت هذه تفاصيل خبر خسائر مروعة ألحقتها الحرائق بريف محافظة حماه السورية... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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