ووفقا لصحيفة "القبس" المحلية، فإن مصدر أكد أن "النيابة وعن طريق وزارة الداخلية، أبلغت المتهمين أمس، بضرورة الحضور إلى أحد المخافر، والحصول على ورقة (تكليف بالحضور) للتحقيق في تضخم أرصدتهم".
ونقلت الصحيفة "الراي" أن المشاهير الذين يخضعون للتحقيق في النيابة اليوم، هم:
1-مريم رضا
2-فرح الهادي
3-دانة الطويرش
4-حليمة بولند
5-يعقوب بوشهري
6-جمال النجادة
7-نهى نبيل وزوجها
ووفقا للخبراء فإنه من المتوقع أن تشهد النيابة تحقيقات ماراثونية مع المتهمين، خصوصا وأن هناك مستندات وتحويلات سيواجه بها المتهمون.
كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء...النيابة العامة الكويتية تباشر التحقيق مع "مشاهير غسيل الأموال" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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