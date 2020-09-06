شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تستعين بطواقم طبية باكستانية 6 أشهر لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة الجريدة الكويتية، أن وزارة الصحة الكويتية تدرس الاستعانة بالطواقم الطبية الباكستانية المرتقب وصولها إلى البلاد لفترات تتجاوز 3 أشهر للمساعدة في التصدي لـ "كورونا"، موضحة أن استقدام هذه الطواقم سيكون لفترة تصل إلى 6 أشهر دون نقل كفالة. وقالت مصادر لصيحفة الجريدة، إن الوزارة تدرس تعيين عدد منهم عقب انتهاء العقد وفقاً لتطورات الوضع الصحي.

وكانت علنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل 619 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 89582 حالة في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 544 حالة.

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وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، وفق ما نشرت وسائل إعلام كويتية، إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وذكر أن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 182 حالة في منطقة حولي الصحية و128 حالة في منطقة الاحمدي الصحية و128 حالة في منطقة العاصمة الصحية و108 حالات في منطقة الفروانية الصحية و73 في منطقة الجهراء الصحية.