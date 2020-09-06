شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية تسجل 632 إصابة و5 وفيات بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، د. مي الكيلة تسجيل 5 حالات وفاة و632 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وتعافي 341 مُصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية بعد إجراء 4129 فحصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأعلنت الوزيرة الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 32 %، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات. وأضافت في بيان صحفي، اليوم الأحد ، أن حالات الوفاة سجلت لمواطنين من قطاع غزة (36 عاما و55 عاما)، ومواطنين اثنين من بيت لحم (67 عاما)، ومواطن من محافظة الخليل (75 عاما). Advertisements وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (132)، محافظة نابلس (31)، محافظة بيت لحم (47)، محافظة قلقيلية (21)، محافظة رام الله والبيرة (50)، جنين (6)، أريحا والأغوار (10)، طوباس (8)، طولكرم (21)، قطاع غزة (162)، ضواحي القدس (42)، مدينة القدس (80). وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة قلقيلية (33)، أريحا والأغوار (99)، محافظة الخليل (45)، محافظة جنين (4)، محافظة سلفيت (1)، مدينة القدس (159). ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 31 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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