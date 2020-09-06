شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل 5 حالات وفاة و632 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 32%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وكشفت وزيرة الصحة فى تصريحات نقلتها صحفة الوزارة على فيس بوك، عن تسجيل 5 حالات وفاة و632 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وتعافي 341 مُصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية بعد إجراء 4129 فحصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.