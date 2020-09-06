شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات فيروس كورونا فى سلطنة عمان تتخطى حاجز 78 ألفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية في إحاطة صحفية حول أخر مستجدات فيروس كورونا، اليوم الأحد، عن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 78072 إصابة ، مشيرة إلى أن الوفيات بلغت 728، مقابل شفاء 82406 لتصل نسبة الشفاء إلى 94.6 %.

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وفى وقت سابق، ذكرت وزارة الصحة العمانية ، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بسلطنة عمان بلغ 85 ألفا و928 حالة إصابة، وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن إجمالي حالات الوفاة بلغ 689 في حين وصل عدد المتعافين إلى 81024 حالة، لتبلغ نسبة الشفاء 94.2 %.