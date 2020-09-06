شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات فيروس كورونا فى سلطنة عمان تتخطى حاجز 78 ألفا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية في إحاطة صحفية حول أخر مستجدات فيروس كورونا، اليوم الأحد، عن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 78072 إصابة ، مشيرة إلى أن الوفيات بلغت 728، مقابل شفاء 82406 لتصل نسبة الشفاء إلى 94.6 %.
وفى وقت سابق، ذكرت وزارة الصحة العمانية ، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بسلطنة عمان بلغ 85 ألفا و928 حالة إصابة، وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن إجمالي حالات الوفاة بلغ 689 في حين وصل عدد المتعافين إلى 81024 حالة، لتبلغ نسبة الشفاء 94.2 %.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابات فيروس كورونا فى سلطنة عمان تتخطى حاجز 78 ألفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.