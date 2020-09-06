شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدين هجوم إرهابي استهدف رجلي أمن في تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف رجلي أمن في الجمهورية التونسية، نتج عنه مقتل أحدهما وإصابة الآخر. وقدمت الوزارة خالص العزاء والمواساة لذوي الضحية وللجمهورية التونسية الشقيقة حكومة وشعباً، مع التمنيات للجريح بالشفاء العاجل. Advertisements وعبرت الوزارة عن تضامن المملكة التام مع الجمهورية التونسية في التصدي لأي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها، منوهة بيقظة رجال الأمن التونسي. وفي وقت سابق، قال بيان أصدره الحرس الوطني التونسي، إن مسلحين يحملون سكاكين قد قتلوا عنصراً من الحرس الوطني وتسببوا بجرح آخر، في اعتداء وصفه البيان بالإرهابي وقع في مدينة سوسة في شرق تونس، قبل إرداء قوات الأمن ثلاثة مهاجمين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تدين هجوم إرهابي استهدف رجلي أمن في تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.