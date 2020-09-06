شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تسجل 139 حالة وفاة و1992 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد 6 سبتمبر، أن عدد ضحايا فيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بلغ 139 وفاة، إضافة إلى 1992 إصابة جديدة، وبذلك يكون إجمالي عدد الضحايا 22293 وفاة، وإجمالي عدد الإصابات 386658 شخصًا، بينهم 3722 حالة حرجة.

وأمس، أكدت وزارة الصحة الإيرانية، أن عدد ضحايا فيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بلغ 110 وفيات، إضافة إلى 1894 إصابة جديدة، وبذلك يكون إجمالي عدد الضحايا 22154 وفاة، وإجمالي عدد الإصابات 384666 شخصًا، بينهم 3708 حالات حرجة.

وفى وقت سابق، ذكرت متحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية في التليفزيون الرسمي، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ارتفع 118 حالة ليصل الإجمالي إلى 22044 وفاة، بينما بلغ مجمل الإصابات المؤكدة 382772.

وقالت سيما سادات لاري إن السلطات سجلت 2026 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مؤكدة أن إيران من أكثر الدول تضررا من فيروس كورونا في الشرق الأوسط.