شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تسجل حالة وفاة واحدة و231 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر فى إحاطة صحفية حول أخر مستجدات فيروس كورونا اليوم الأحد، عن تسجيل 231 إصابة جديدة، مقابل شفاء 218 ليصل إجمالي المتعافين إلى 116998 ، وتوفيت حالة واحدة، ليصل إجمالى الوفيات ليصل إجمالي الضحايا 203 حالة، منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

وقالت الوزارة، إن الفحص الاستباقي والمكثف للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد-19) ساهم في تحديد عدد كبير من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المجتمع.

وأضافت أن تخفيف القيود وانخفاض عدد الحالات اليومية لا يعني بأن جائحة كورونا قد انتهت في دولة قطر، حيث يتم يومياً إدخال بعض المرضى إلى المستشفى ممن يعانون من أعراض فيروس كورونا (كوفيد-19) المتوسطة والشديدة.

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ودعت الوزارة إلى اتباع جميع التدابير الوقائية لتجنب موجة جديدة من الفيروس وزيادة عدد الحالات المصابة، خاصة مع وجود مؤشرات لحدوث ذلك في العديد من دول العالم.