شكرا لقرائتكم خبر عن 8 بنود على جدول أعمال وزراء الخارجية العرب بينهم الاتفاق الإماراتى الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الخليج 365 على جدول أعمال الدورة القادمة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب ، والتي تنطلق يوم الأربعاء المقبل 9 سبتمبر عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، حيث تضمن الجدول 8 بنود رئيسية من بينها بحث تداعيات الإعلان الثلاثى الأمريكي الإسرائيلي الإماراتى على القضية الفلسطينية ومبادرة السلام العربية.

جاء البند الأول في جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب تحت عنوان (العمل العربى المشترك) ، ويتضمن تقرير الأمين العام عن نشاط الأمانة العامة ، التقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والإلتزامات ، وتحديد موعد إنعقاد الدورة العادية (155) لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزراى.

جاء البند الثانى بعنوان ( القضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلي) ، ويتضمن 9 بنود أهمها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية ، المخططات العدوانية الإسرائيلية لضم أجزاء من الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967.

جاء البند الثالث بعنوان (الشؤون العربية والأمن القومى) ويتضمن 12 بندا التضامن مه الجمهورية اللبنانية ، تطورات الأوضاع في (سوريا – ليبيا – اليمن) ، إحتلال إيران للجزر العربية الثلاث ، والتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

جاء البند الرابع بعنوان ( الشؤون السياسية الدولية) ويشمل التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية ، ومخاطر التسليح الإسرائيلى على الأمن القومى العربى ، والعلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية.

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جاء البند الخامس بعنوان (الشؤون الاجتماعية ) ويتضمن 4 بنود أهمها دعم النازحين ، والتعاون العربى في مجال التصدي لجائحة كورونا.

جاء البند السادس تحت عنوان (الشؤون القانونية وحقوق الإنسان) ، ويتضمن 8 بنود أهمها الإرهاب الدولى وسبل مكافحته ، صيانة الأمن القومى العربى ومكافحة الإرهاب، ونتائج أعمال اللجنة مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية وفرق العمل المنبثقة عنها.

البند السابع جاء بعنوان (الشؤون الإدارية والمالية) ، ويتضمن تقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية في دورتها العادية (98) ، وتجديد تعيين أمناء عامين مساعدين لجامعة الدول العربية.

أما البند الثامن فجاء بعنوان (ما يستجد من أعمال) ويتضمن بحث تداعيات الإعلان الثلاثى الأمريكي الإسرائيلي الإماراتى على القضية الفلسطينية ومبادرة السلام العربية.