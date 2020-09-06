شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، 87,336 فحص جديد ضمن خطط توسيع نطاق الفحوصات في الدولة، وسجلت 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 73,984 حالة.
كما سجلت الوزارة 2,443 حالة شفاء جديدة لمصابين بمرض كوفيد19، وتعافيها التام من الأعراض، وبذلك يصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة 66,095 حالة.
ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة لمصابين بمرض كوفيد19 خلال 24 ساعة الماضية في الدولة، وفق ما نشرت وسائل إعلام إماراتية.
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