سوسة (تونس)/ ماهر جعيدان/الخليج 365
ألقت قوات الأمن التونسية، الأحد، القبض على عنصر إرهابي مشتبه بعلاقته بالعملية الإرهابية التي شهدتها ولاية سوسة شرقي البلاد، بحسب مصدر أمني.
وأضاف المصدر لمراسل الخليج 365، مفضلا عدم نشر اسمه، أنه "تمّ إلقاء القبض على الإرهابي في مدينة أكودة، وتمّ اقتياده إلى مسرح العملية"، دون تفاصيل.
وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، في بيان بوقت سابق الأحد، أن عنصر أمن وزميله تعرضا "لعملية دهس من طرف 3 إرهابيين بواسطة سيارة بولاية سوسة".
وأضافت أن "الوحدات الأمنية... تولت القيام بعملية تمشيط مكان العملية ومحاصرة العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النار معها مما أسفر عن القضاء على الإرهابيين الثلاثة".
وبحسب المصدر نفسه، فإنّ عنصر أمن "توفي بعد نقله للمستشفى فيما لا يزال زميله بصدد تلقي العلاج".
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس.. توقيف إرهابي مشتبه بعلاقته بعملية سوسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.