تونس.. توقيف إرهابي مشتبه بعلاقته بعملية سوسة

سوسة (تونس)/ ماهر جعيدان/الخليج 365

ألقت قوات الأمن التونسية، الأحد، القبض على عنصر إرهابي مشتبه بعلاقته بالعملية الإرهابية التي شهدتها ولاية سوسة شرقي البلاد، بحسب مصدر أمني.

وأضاف المصدر لمراسل الخليج 365، مفضلا عدم نشر اسمه، أنه "تمّ إلقاء القبض على الإرهابي في مدينة أكودة، وتمّ اقتياده إلى مسرح العملية"، دون تفاصيل.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، في بيان بوقت سابق الأحد، أن عنصر أمن وزميله تعرضا "لعملية دهس من طرف 3 إرهابيين بواسطة سيارة بولاية سوسة".

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وأضافت أن "الوحدات الأمنية... تولت القيام بعملية تمشيط مكان العملية ومحاصرة العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النار معها مما أسفر عن القضاء على الإرهابيين الثلاثة".

وبحسب المصدر نفسه، فإنّ عنصر أمن "توفي بعد نقله للمستشفى فيما لا يزال زميله بصدد تلقي العلاج".



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