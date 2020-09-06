عريقات: ترامب يبتز الدول لنقل سفاراتها للقدس

رام الله/ لبابة ذوقان/ الخليج 365-



قال أمين سر اللجنة التنفيذية، لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يُصر على إحراج ضيوفه لنقل سفاراتهم للقدس" .

وأضاف في تغريدات على صفحته على تويتر "الرئيس ترامب، ليس فقط ملتزم بمخالفة القانون الدولي، ولكنه يُصر على إحراج ضيوفه".

وتابع عريقات مخاطبا الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش "لا داعي لأن تُحرَج، تمسّك بالقانون الدولي، لا تخضع للابتزاز، لا تنقل سفارة بلادك إلى القدس".

وقال عريقات في تغريدة أخرى "سوف نبذل جهودا جبارة، لمنع مخالفة القانون الدولي، ونقل أي سفارة الى القدس (..) أي دولة سوف تصر وتنقل سفارتها، فإن دولة فلسطين سوف تقطع علاقاتها معها وتسحب سفيرها".

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وتساءل "أين الدول العربية والإسلامية؟ أليس هذا هو السؤال يا أصحاب الحرص على فلسطين؟".

والجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن صربيا التزمت بنقل سفارتها إلى القدس، فيما اتفقت كوسوفو وإسرائيل على التطبيع وإقامة علاقات دبلوماسية.

فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة أيضا، أن دولتي صربيا وكوسوفو، تعتزمان نقل سفارتي بلديهما إلى مدينة القدس.

وسبق أن أعلن ترامب، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، الاعتراف بالقدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة لإسرائيل، ثم نقل السفارة إليها.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة في 1967، ولا ضمها إليها في 1981.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.