أنقرة تدعو كوسوفو لعدم فتح سفارة لها في القدس

أنقرة/ الخليج 365

دعت وزارة الخارجية التركية، المسؤولين في كوسوفو، إلى عدم فتح سفارة لبلادهم في القدس.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية التركية، الأحد، تعليقاً على الأنباء المتداولة حول اعتزام كوسوفو فتح سفارة لها في القدس، عقب اتفاق لها مع إسرائيل، على التطبيع وإقامة علاقات دبلوماسية.

وأشار البيان إلى أن ما يتم نشره عبر حسابات التواصل الاجتماعي لرئيس كوسوفو، هاشم تاجي، ورئيس وزرائه، عبد الله هوتي، ووزيرة خارجيته مليزا هاراديناتش ستوبلا، يتضح أن كوسوفو وإسرائيل تعتزمان الاعتراف ببعضهما البعض، فضلاً عن تعهّد الأولى بافتتاح سفارة لها في القدس.

وأضاف أن مجرّد تفكير مسؤولي كوسوفو بهذه الخطوة التي تعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، يدفع لخيبة أمل.

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وأوضح أن تركيا التي تعد من أوائل الدول المعترفة بكوسوفو، قدمت دعماً كبيراً لجهود الاعتراف بها على الصعيد الدولي.

وأكد بيان الخارجية التركية أن حل القضية الفلسطينية يقوم على تأسيس دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

والجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن صربيا التزمت بنقل سفارتها إلى القدس، فيما اتفقت كوسوفو وإسرائيل على التطبيع وإقامة علاقات دبلوماسية.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة أيضا، أن دولتي صربيا وكوسوفو، تعتزمان نقل سفارتيهما إلى مدينة القدس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.