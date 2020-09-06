الشرطة الإسرائيلية تقتحم "الأقصى" لتركيب “أجهزة الكترونية”

القدس/فاطمة أبو سبيتان/الخليج 365-



اقتحمت عناصر من الشرطة الإسرائيلية، الأحد، باحات المسجد الأقصى، في مدينة القدس، لتركيب "أجهزة الكترونية" على أحد أسطح المسجد.



وأفاد مصدر في دائرة الأوقاف الإسلامية لـ"الخليج 365" أن الأوقاف، رفضت فتح بوابة مئذنة "باب الأسباط"، يوم الخميس الماضي، للشرطة الإسرائيلية، بهدف تركيب أجهزة الكترونية.



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وأضاف المصدر، إن الشرطة حاولت مرّة أخرى فتح باب المئذنة اليوم الأحد، لكنّ الحراس لم يسمحوا لهم بذلك، لتستدعي الشرطة الإسرائيلية قواتها في المكان، وتقتحم المسجد من "باب الأسباط".



وأحضرت عناصر الشرطة سلالم حديدية، اعتلت من خلالها سطح الجدار الشمالي للمسجد الأقصى، بالقرب من باب الأسباط، ونصبت "سماعة" وأجهزة الكترونية، بحسب المصدر ذاته.



وأوضح المصدر أن حالة من التوتّر سادت أجواء المسجد الأقصى بعد اقتحامه، خاصة مع استخدام الشرطة "لغة التهديد والوعيد" ضد دائرة الأوقاف الإسلامية.

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