54 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم 54 مستوطنًا يهوديًا باحات المسجد الأقصى، بمدينة القدس الشرقية المحتلة، الأحد، تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية.
وأفاد مصدر في دائرة الأوقاف بالقدس، لوكالة الخليج 365، أن الاقتحام تم عبر باب المغاربة، أحد بوابات المسجد.
وتسيطر إسرائيل على "باب المغاربة" (الذي تتم من خلاله الاقتحامات) منذ احتلال مدينة القدس عام 1967.
ويقتحم المستوطنون اليهود المسجد الأقصى يوميًا ما عدا الجمعة والسبت.
وفي سياق آخر، اعتدت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، على عدد من الطلبة المقدسيين أثناء تواجدهم ما بين باب الأسباط (أحد أبواب البلدة القديمة) وبوابة مقبرة "باب الرحمة" في القدس.
وأفادت مصادر محلية لوكالة "الخليج 365" بأن عناصر من الشرطة الإسرائيلية، اعتدت على الطلبة، خلال تواجدهم في محيط "باب الأسباط" بالضرب والدّفع، محاولة إفراغ المكان.
وحصل ذلك بالتزامن مع اقتحام عناصر من الشرطة الإسرائيلية، باحات المسجد الأقصى من "باب الأسباط" لتركيب أجهزة إلكترونية فوق سطح الجدار الشمالي للمسجد.
وأشارت المصادر إلى أن عناصر الشرطة لاحقت أحد الطلاب داخل مقبرة "باب الرحمة" واعتدت عليه بالضرب المُبرح، دون أن يبلغ عن اعتقاله.
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