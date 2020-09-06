بغداد.. عشرات الأطباء يطالبون بحمايتهم وتعيين الخريجين

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

شارك عشرات الأطباء العراقيين، الأحد، في وقفة احتجاجية بالعاصمة بغداد، للمطالبة بحمايتهم، وتعيين الخريجين الجدد منهم.

وجرت الوقفة أمام مبنى وزارة الصحة العراقية ببغداد، وشارك فيها نحو 100 طبيب من مختلف المحافظات، إضافةً إلى نقابة الأطباء العراقية.

وقال عضو النقابة، هادي سلمان، للأناضول، إن أولى مطالب الأطباء تتمثل في حمايتهم عبر تفعيل قانون حماية الأطباء.

وتتكرر الاعتداءات على الأطباء في العراق من قبل ذوي المرضى منذ سنوات طويلة، حتى أن بعضهم يواجهون ملاحقات عشائرية، إذ يتوجب عليهم دفع تعويض لذوي مرضى متوفين أو مواجهة الانتقام.

وتنص المادة الأولى من قانون حماية الأطباء الذي تم تشريعه عام 2013 على "حماية الأطباء من الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز عن نتائج أعمالهم الطبية".



وأضاف سلمان أن "قانون حماية الأطباء تم تشريعه بالفعل، إلا أن الأطباء لا يزالون يتعرضون لاعتداءات متكررة رغم ظروف العمل الصعبة وعدم توفر الإمكانيات المطلوبة لممارسة عملهم".

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وأردف: "المؤسسات الصحية في أمس الحاجة إلى الخريجين الجدد في ظل أزمة جائحة كورونا، إلا أن السلطات المعنية لم تقم بتعيينهم حتى الآن".



بدوره، ذكر الطبيب محمد عبد الله، أن الوقفة الاحتجاجية تأتي أيضا للمطالبة بتعيين الخريجين الجدد لعام 2019، مردفا "على الجهات المعنية الإسراع في الاستجابة لهذا المطلب".



وفي أغسطس/أب الماضي، حذرت مفوضية حقوق الإنسان العراقية (مرتبطة بالبرلمان)، من هجرة الأطباء العراقيين إلى الخارج جراء تكرار الاعتداءات عليهم في وقت يكافح فيه البلد لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

ووفق آخر حصيلة، بلغت إصابات كورونا في العراق، 256.719، بينها 7.422 وفاة، و195.259 حالة تعاف.

وتسود مخاوف من إنهيار النظام الصحي على اعتبار أن البلد يملك بنية تحتية محدودة في هذا القطاع بفعل عقود من الحروب والفساد وعدم الاستقرار.

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