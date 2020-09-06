على متنها 43 فردا.. غرق سفينة إماراتية قبالة سواحل اليابان

أحمد حاتم/الخليج 365



أعلنت مجموعة الخليج للملاحة القابضة، المدرجة بسوق دبي المالي، تعرض إحدى سفنها لحادث أدى إلى فقدانها قبالة سواحل اليابان، بينما كانت في طريقها من نيوزيلندا إلى الصين وعلى متنها مواشي.



وقالت المجموعة في بيان، الأحد، إن السفينة أرسلت نداء استغاثة في وقت مبكر من صباح الأربعاء الماضي، حيث استجاب خفر السواحل الياباني على الفور، وتمكن من إنقاذ أحد أفراد الطاقم البالغ عدده 43 فردا، وما يزال البحث عن البقية مستمراً.



وتابعت الشركة: "نراقب الوضع عن كثب ونعمل بشكل حثيث مع جميع المشاركين في جهود الإنقاذ، آملين أن يكون هناك ناجين آخرين".



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ولم يحدد البيان أسباب الحادث أو حجم الخسائر المادية والبشرية.



والخليج للملاحة القابضة، هي شركة الملاحة والنقل البحري المتخصصة الوحيدة المدرجة في سوق دبي المالي منذ فبراير/ شباط 2007.



تمتلك الشركة أسطولاً من ناقلات المواد الكيميائية وسفن نقل المواشي وسفن دعم العمليات والخدمات البحرية وعمليات إصلاح السفن.

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