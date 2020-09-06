تونس.. مقتل عنصر أمن و3 إرهابيين بعملية في سوسة

تونس/يسرى ونّاس، ماهر جعيدان/الخليج 365 أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الأحد، مقتل عنصر أمن و3 إرهابيين في عملية بولاية سوسة شرقي البلاد. وقالت الوزارة في بيان، إن عنصر أمن وزميله تعرضا "لعملية دهس من طرف 3 إرهابيين بواسطة سيارة بولاية سوسة". Advertisements وأضافت أن "الوحدات الأمنية... تولت القيام بعملية تمشيط مكان العملية ومحاصرة العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النار معها مما أسفر عن القضاء على الإرهابيين الثلاثة." وبحسب المصدر نفسه، فإنّ عنصر أمن "توفي بعد نقله للمستشفى فيما لا يزال زميله بصدد تلقي العلاج". وانتقل وزير الداخلية توفيق شرف الدين، إلى موقع العملية وعاين تفاصيل التدخل الأمني، ثم انتقل الى المستشفى للوقوف على الحالة الصحية للمصاب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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