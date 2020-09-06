شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «حساب المواطن» بشأن موعد صرف دفعة شهر سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدر برنامج “حساب المواطن” تنبيهاً مهماً بشأن موعد صرف الدفعة الـ 34 (شهر سبتمبر) للعام الجاري 2020.
وأوضح البرنامج في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه لم يتبق سوى 4 أيام على صرف الدعم وإيداعه في حسابات المستفيدين من البرنامج.
يشار إلى أن إجمالي المبالغ التي أودعها البرنامج في حساب المستحقين للدعم منذ انطلاقه في ديسمبر 2017 وحتى الدفعة الـ33 لشهر أغسطس الماضي، وصل إلى أكثر من 78.6 مليار ريال.
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