خطوات بسيطة للتخلص من التطبيقات على أجهزة أندرويد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

إذا كنت من مستخدمى هواتف أندرويد تتطلع إلى تنظيف شاشتك الرئيسية وتقسيمها إلى ما تحتاجه وتستخدمه فقط، فيمكنك القيلم بذلك بسهولة، إذ يجعل نظام أندرويد من السهل جدًا تنظيف شاشتك الرئيسية، ولا تحتاج حتى إلى حذف التطبيقات للقيام بذلك بشكل دائم.



يوفر لك أندرويد القدرة على التخلص من التطبيق تمامًا، ولكن إذا كانت لديك تطبيقات لا تريد رؤيتها فى كل مرة تفتح فيها هاتفك، ولكنك أيضًا لا تريد حذفها نهائيًا، فيتيح لك أندرويد نقلها إلى درج التطبيق بدلاً من ذلك، وفقاً لليوم السابع.

يعنى نقل أحد التطبيقات إلى درج التطبيق أنها لن تكون مرئية على شاشتك الرئيسية، ولكن لا يزال بإمكانك الوصول إليها دون الحاجة إلى إعادة تنزيلها، وفيما يلى كيفية إزالة التطبيق بشكل دائم أو مؤقت على جهازAndroid.

كيفية نقل التطبيقات إلى درج التطبيقات على جهاز Android:

1. اضغط مع الاستمرار على التطبيق الذى تريد إزالته.

2. سيهتز هاتفك مرة واحدة، ما يتيح لك الوصول لتحريك التطبيق حول الشاشة.

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3. اسحب التطبيق إلى الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة، حيث تظهر عبارة "إزالة".

4. ارفع إصبعك عن التطبيق بمجرد أن يتحول التطبيق إلى اللون الرمادى لإكمال الإجراء.

كيفية حذف التطبيقات نهائيًا على جهاز Android

1. اضغط مع الاستمرار على التطبيق الذى تريد إزالته.

2. سيهتز هاتفك مرة واحدة، مما يتيح لك الوصول لتحريك التطبيق حول الشاشة.

3. اسحب التطبيق إلى أعلى الشاشة حيث تظهر عبارة "إلغاء التثبيت".

4. بمجرد أن يتحول إلى اللون الأحمر، أزل إصبعك من التطبيق لحذفه.