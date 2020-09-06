محتجون في بورتلاند الأمريكية يرشقون الشرطة بقنابل حارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الشرطة، إن محتجين في مدينة بورتلاند الأمريكية رشقوا أفرادها بقنابل حارقة مساء السبت، ما أسفر عن إصابة شخص على الأقل، وذلك في اليوم المئة للتظاهرات في المدينة الواقعة في ولاية أوريجون، احتجاجاً على العنصرية ووحشية الشرطة.

وتحدثت الشرطة عن سلوك المحتجين «الصاخب والعنيف» في شارع ستارك جنوب شرقي المدينة. وأضافت على تويتر: جرى إلقاء قنابل حارقة على الضباط ما أسفر عن إصابة أحد السكان على الأقل، وأعادت الشرطة كذلك نشر تسجيل فيديو بثه مراسل لصحيفة نيويورك تايمز، يظهر إلقاء القنابل الحارقة، وأحد المحتجين وهو يركض والنيران مشتعلة في ساقيه.

وشهدت بورتلاند احتجاجات ليلية لما يزيد على ثلاثة أشهر، وتحولت بعض هذه الاحتجاجات أحياناً إلى اشتباكات بين المتظاهرين وأفراد الشرطة، وكذلك بين مجموعات من اليمين وأخرى من اليسار. وقالت الشرطة، إنها نفذت عمليات اعتقال دون الإفصاح عن عدد من احتجزتهم.

وذكرت الشرطة في بيان بالبريد الإلكتروني رداً على أسئلة من رويترز عن حجم الحشد والاعتقالات: كان هناك مئات في بداية تظاهرات مساء السبت. هناك اعتقالات تمت، نعم. وتجتاح الاحتجاجات على العنصرية ووحشية الشرطة الولايات المتحدة، مُنذ مقتل جورج فلويد في مايو/أيار الماضي. وفلويد رجل أسود توفي بعد أن جثم شرطي في مدينة مينيابوليس بركبته على رقبته لقرابة تسع دقائق.