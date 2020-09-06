مقتل ستة جنود في تشاد..وجنديين فرنسيين في مالي بعمليات إرهابية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل ستة جنود تشاديين قرب الحدود مع ليبيا، في منطقة بحيرة تشاد، حيث كثّف عناصر جماعة «بوكو حرام» الإرهابية هجماتهم، وفق ما أفاد مسؤولان محليان السبت.

وقال حاكم منطقة تيبستي علي مايد كيبر لفرانس برس، إن ثلاثة مسلحين اعترضوا مركبة تابعة لأجهزة الاستخبارات في كوري عند الحدود مع ليبيا، الجمعة، حيث أطلقوا النار وقتلوا ثلاثة جنود وأصابوا اثنين بجروح. ويتعرّض الجنود في تشاد إلى هجمات يشنها عادة متمردون أو عمال مناجم ذهب يقومون بأنشطة غير شرعية.

والسبت، مرت مركبة للجيش في منطقة بحيرة تشاد المتاخمة لنيجيريا والنيجر والكاميرون فوق لغم أرضي زرعته «بوكو حرام» الإرهابية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة ثمانية بجروح، بحسب مسؤول محلي رفيع يدعى يعقوب محمد.

ولم يؤكد الجيش التشادي سقوط الضحايا خلال اتصال مع فرانس برس. وأسفر تمرّد «بوكو حرام»، الذي انطلق من شمال شرقي نيجيريا عام 2009، عن مقتل أكثر من 36 ألف شخص ونزوح أكثر من مليونين. واتسعت رقعة العنف لاحقاً لتصل إلى النيجر وتشاد والكاميرون. وفي مارس/آذار الماضي، تعرّضت قوات الجيش التشادي إلى أكبر خسارة يومية لها عندما قتل 98 جندياً في قاعدتهم في بوهوما، على ضفاف بحيرة تشاد.

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في سياق متصل، قتل جنديان في قوة برخان الفرنسية المنتشرة في الساحل الإفريقي، السبت، في شمال مالي بانفجار عبوة ناسفة محلية الصنع خلال مرور آليتهما المدرعة، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.

وقالت الرئاسة في بيان: إن رئيس الجمهورية تبلغ بتأثر كبير مقتل جنديين فرنسيين بعد تدمير آليتهما المدرعة بعبوة ناسفة محلية الصنع هذا الصباح خلال عملية في منطقة تيساليت في مالي، لافتة إلى إصابة جندي ثالث. وأضافت أن الرئيس إيمانويل ماكرون ينحني باحترام بالغ أمام تضحية هذين الجنديين المنتميين إلى فوج المظليين الأول في تارب، واللذين قضيا من أجل فرنسا في إطار إنجاز مهمتهما ضد الإرهاب في الساحل.

وجدد ماكرون دعوته إلى الإسراع في تنفيذ مرحلة انتقالية مدنية في مالي، انسجاماً مع تطلعات شعبها ومجمل الدول التي تدعمه، مؤكداً أن ذلك شرط لا غنى عنه من أجل مكافحة فاعلة للإرهابيين. ولم ينشر الإليزيه اسمي الجنديين بناء على طلب أسرتيهما. وتضم عملية برخان نحو 5100 جندي. وفي المجموع، قتل 45 جندياً فرنسياً مع احتساب قتيلي، السبت، في عمليتي سيرفال (2013) وبرخان منذ أغسطس/آب 2014، بحسب رئاسة الأركان.