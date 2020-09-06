اليابان على شفير كارثة بسبب إعصار «هايشن»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجه إعصار قوي باتجاه جنوب اليابان، الأحد، مصحوباً برياح عنيفة وأمطار غزيرة، في وقت حذر مسؤولون من أنه قد يكون قوياً بما يكفي لاقتلاع أعمدة الكهرباء وقلب المركبات، ما قد ينذر بكارثة كبيرة.

وعند الساعة 23.00 بتوقيت جرينتش، السبت، كان الإعصار هايشن على بعد حوالي 150 كيلومتراً جنوب جزيرة أمامي أوشيما، مصحوباً برياح تصل إلى 252 كيلومتراً في الساعة. وأرغم الإعصار هايشن السلطات اليابانية على تعليق عمليات البحث عن عشرات البحارة المفقودين، إثر غرق سفينة تنقل مواشي في عاصفة أخرى بعد انتشال اثنين من أفراد الطاقم.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أنه بمجرد اقتراب العاصفة من الجزر المأهولة، قد تصبح رياحها العنيفة قوية بما يكفي لاقتلاع أعمدة الكهرباء وقلب المركبات. ونُصح أكثر من 200 ألف من سكان منطقة كيوشو، الأحد، بالتوجه إلى الملاجئ، وفقاً لوكالة إدارة الحرائق والكوارث.

وبدلاً من الذهاب إلى المدارس والمراكز الاجتماعية المحلية، اختار بعض السكان البقاء في الفنادق المحلية لمحاولة تقليل مخاطر الإصابة بفيروس كورونا في الملاجئ العامة المزدحمة، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية. وقالت تويوتا، إنها ستعلق العمليات في ثلاثة مصانع في كيوشو حتى مساء الاثنين، في حين أفادت تقارير بأن شركات أخرى، بما فيها كانون وميتسوبيشي إلكتريك، تخطط لاتخاذ إجراءات مماثلة.

وأعلن يوشيهيسا نكاموتو، المسؤول في مصلحة الأرصاد الجوية خلال مؤتمر صحفي: هناك خطر هبوب رياح عنيفة وأمطار غزيرة وأمواج عالية وعواصف عنيفة. ودعا إلى القيام بعمليات إجلاء وتوخي أقصى درجات الحذر. وقال المسؤول الحكومي، يوهاي تاكامورا، خلال المؤتمر: ستقع كارثة، إنه أمر مؤكد.

ودعي 4600 شخص في تاروميزو في جزيرة كيوشو إلى مغادرة منازلهم بسرعة، فيما طلبت السلطات من السكان في مناطق أخرى من الجزيرة الاستعداد للمغادرة. وأظهرت صور جنود يقومون بإجلاء عشرات الأشخاص في مروحية عسكرية من مطار كاغوشيما في جزيرة كيوشو. وتوقعت ساتوشي سوجيموتو، وهي مسؤولة أخرى في الأرصاد الجوية أمواجاً عملاقة تشبه تسونامي.

وصرحت للصحفيين: عندما ستعلن الأرصاد الجوية حالة الإنذار القصوى ستكون الفرصة الأخيرة للهرب. وعلقت حوالي 528 رحلة جوية وفقاً للتلفزيون الياباني الرسمي، وتوقفت رحلات القطارات السريعة في غرب الأرخبيل.