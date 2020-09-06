شكرا لقرائتكم خبر عن سلسلة حوادث طعن في برمنجهام تسفر عن إصابة عدة أشخاص والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الشرطة في مدينة برمنجهام الإنجليزية عن «واقعة كبيرة»، بعد ورود أنباء عن إصابة عدد من الأشخاص في حوادث طعن في ساعة مبكرة من صباح الأحد.
وقالت شرطة وست ميدلاندز في بيان: يمكننا أن نؤكد أنه في حوالي الساعة 12:30 من صباح اليوم، تم استدعاؤنا بعد ورود تقارير عن حادث طعن في وسط مدينة برمنجهام، تم الإبلاغ عن عدد من حالات الطعن الأخرى في المنطقة بعد فترة وجيزة. وأضافت: نحن على علم بسقوط عدد من الجرحى، لكن في الوقت الحالي لسنا في وضع يسمح لنا بتحديد عدد الإصابات أو مدى خطورتها.
وذكر البيان أن أفراد خدمات الطوارئ انتشروا في مواقع الأحداث لتقديم الرعاية الطبية للمصابين. وطوقت الشرطة المنطقة وأغلقت السلطات بعض الطرق في المدينة. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن المنطقة التي طوقتها الشرطة تقع قرب حي المثليين في وسط برمنجهام، حيث كان يجلس كثر في الهواء الطلق يتناولون الطعام والشراب. وقالت الشرطة: من غير المناسب في تلك المرحلة المبكرة التكهن بأسباب الواقعة.
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