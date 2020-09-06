«حديد الإمارات» تختار خدمات «الاتحاد لائتمان الصادرات» للحصول على تمويلات أكبر تدعم صادراتها العالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

عيّنت حديد الإمارات، الاتحاد لائتمان الصادرات، شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، لحماية ائتمان صادراتها العالمية.

وقد وقعت شركة حديد الإمارات عقد بوليصة حماية الائتمان التجاري مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بهدف حماية شركة حديد الإمارات من أي مخاطر تجارية متعلقة بعملائها مثل الإفلاس أو التخلف عن السداد أو أي مخاطر سياسية. وبموجب هذا التعاون، ستتيح بوليصة حماية الائتمان التجاري لحديد الإمارات سهولة الحصول على تمويلات أكبر من البنوك لدعم صادراتها العالمية.

وتأكيداً على التزام شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بتعزيز الصادرات الإماراتية المتنوعة، قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي للشركة: «سعيدون بهذا القرار التي اتخذته شركة حديد الإمارات والذي يبرهن على المستوى المتميز للحلول المبتكرة التي تقدمها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات. كما يؤكد دعمنا لشركة حديد الإمارات التزامنا بحماية الصادرات الإماراتية وتعزيز تنافسية الشركات المحلية في الأسواق العالمية. ومن خلال تعزيز صادرات شركة حديد الإمارات، فإننا نساهم في تسريع التنويع الاقتصادي الوطني أيضاً».

وأضاف: «نحن نؤمن بأن إعادة فتح الحدود أمام التجارة الدولية عقب الإغلاق الناجم عن جائحة كورونا سيتيح فرصاً هائلة يمكن لشركات مثل حديد الإمارات استكشافها والاستفادة منها في ظل هذا العالم الجديد. ونحن هنا لتوفير الحماية الائتمانية اللازمة لحديد الإمارات لكي يتسنى للشركة استئناف عملياتها بشكل كامل والمضي قدماً في تنفيذ خطط مبيعاتها».

من جانبه، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات: «بفضل سياساتها المرنة والمتينة نجحت حديد الإمارات في تصدير منتجاتها إلى أكثر من 40 دولة على مستوى العالم، مما ساهم في تعزيز المكانة الرفيعة لدولة الإمارات، والحفاظ على ريادتها في مجال الإنتاج المتزايد لمنتجات الحديد بجودة ومواصفات ومقاييس عالية ومتطابقة مع كافة المعايير الدولية. وسوف يوفر هذا التعاون الهام مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات الحماية اللازمة لصادرتنا من المخاطر التجارية المحتملة».

ومن خلال قاعدة البيانات الواسعة التي تمتلكها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات والتي تضم ما يزيد على 360 مليون شركة من جميع أنحاء العالم، يمكن لشركة حديد الإمارات بحث الخيارات المتاحة أمامها للعمل مع موردين آخرين في حال انقطاع سلاسل التوريد الحالية، وبالتالي ضمان استدامة أعمالها في الأسواق الدولية.