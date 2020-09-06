التهديدات الأمنية لشبكات المؤسسات تتصاعد مع زيادة توجهات العمل من المنزل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «جونيبر نتوركس»، للشبكات الآمنة المدارة بالذكاء الاصطناعي، عن النتائج الأولية لمشروع أبحاث السوق الدولي، التي تسلط الضوء على أن الأساليب التقليدية المتبعة لتأمين الشبكات تزيد التحديات في مواجهة قيود الميزانية والموظفين العاملين عن بُعد بشكل متزايد.

قامت «جونيبر نتوركس» بتكليف وكالة الأبحاث المستقلة Vanson Bourne لإجراء الدراسة، التي تستكشف مواقف ووجهات نظر واهتمامات 1000 شخص من كبار المتخصصين في شبكات تكنولوجيا المعلومات والأمن من مختلف القطاعات الصناعية حول العالم.

تعقيدات مهام العمل

وأظهرت نتائج الدراسة صورة واضحة وذات صلة بالبيانات، ومفادها بأن أمن الشبكات يمثل تحدياً مستمراً ومتزايداً لفرق تكنولوجيا المعلومات، خاصة في ظل المناخ الحالي للعمل عن بُعد على نطاق واسع. وتتفاقم تعقيدات مهام العمل لديهم بسبب مشكلات أداء الشبكة، وعدم القدرة على ترقية الشبكة بالكامل والأعباء اليومية للصيانة الأساسية لها والتي تحول دون المزيد من الابتكار. وغالباً ما ينشأ تحدٍ إضافي فيما يتعلق بتعزيز مكانة المؤسسة من حيث الأمن، باعتبار ذلك استنزافاً للموارد بدلاً من كونه يحقق منافع تجارية. ويبدو أن الحل الذي يتطلعون إليه بشكل كبير يكمن في محاولة المراقبة المتكاملة داخل الشبكة لتحقيق المزيد من الدقة، مما يوفر سياقاً يعتمد على البيانات لأدوات أمان أسرع، وأتمتة وتطبيق واسع النطاق لسياسة التأمين من أجل التغلب على هذه التحديات. وسيمكّن هذا النهج المطلوب الفرق من تقديم رؤى هادفة على نطاق واسع، مع تجنب التكلفة الإضافية وإفساح المجال لفرق العمل لمتابعة المزيد من المشاريع الاستراتيجية.

أبرز النقاط

أقر 93% من المشاركين في الدراسة من منطقة الشرق الأوسط (97% من المشاركين عالمياً) بأنهم يواجهون على وجه التحديد تحديات مستمرة عند محاولتهم تأمين شبكات شركاتهم بفعالية. وتجدر الإشارة إلى أن تحديات تكنولوجيا المعلومات قبل الزيادة المفاجئة في العمل عن بُعد قد تم تضخيمها بشكل كبير في مقابل مشهد التهديدات المتزايدة، الذي تسيطر عليه «جهات فاعلة شريرة»، وذات دوافع عالية والتي تبتكر باستمرار وتستفيد من كل فرصة لتزدهر وتبقى بعيدة عن الأنظار. وفي الوقت نفسه، يواجه متخصصو تكنولوجيا المعلومات والأمن مزيداً من التحديات في ظل الحاجة إلى موازنة متطلبات العمل الضرورية مقابل الأمان، حتى عندما يدركون أن هذه التغييرات توسع نطاق الهجوم على البنية التحتية لشبكات مؤسساتهم وتطلب مزيداً من الحماية.

تحسين موثوقية الشبكة

Advertisements

أشار 80% من المشاركين في الدراسة من منطقة الشرق الأوسط (86% من المشاركين عالمياً) إلى أنهم بحاجة إلى تحسين موثوقية الشبكة وأدائها. لا سيما في المناخ الحالي لاضطرار العمل عن بُعد بأعداد من الموظفين أكبر من المعتاد، فإن الشبكة هي «القلب النابض» لأي مؤسسة تمر بمرحلة تحول رقمي أو تحرص على المحافظة عليه. ولكي تكون فعالة تماماً، يجب دمج عناصر الأمان بشكل كامل في الشبكة التي تحميها، بدلاً من تراكم لا جدوى منه. وعلاوة على ذلك، يتم استهلاك 45% من وقت موظفي تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط (47% من المشاركين عالمياً) من خلال «إبقاء الأضواء مضاءة» في الشبكة بدلاً من متابعة الابتكار.

النقاط الإيجابية المضللة

يسعى 80% من المشاركين في الدراسة من منطقة الشرق الأوسط (87% من المشاركين عالمياً) إلى حل أمني يمكّنهم من المتابعة بشكل أفضل عبر التطبيقات الحالية، وتقليل النقاط الإيجابية المضللة وتحسين أوقات الاستجابة للتهديدات. فالسياق الضمني الأساسي هو أن فرق تكنولوجيا المعلومات/ الأمن تحتاج إلى الوقت، مما يجعل السعي وراء الإيجابيات المضللة أمراً محبطاً، وقد يؤدي إلى سلسلة أخطاء بشرية مكلفة. والنتيجة النهائية هي أنه يمكن احتواء المشكلة في الوقت المناسب والتخفيف من التهديدات الحقيقية. ونتيجة لذلك، يتطلع المسؤولون عن فرق التأمين التكنولوجي إلى إنجاز مهام البيانات الخاصة بمؤسساتهم وشبكاتها في الوقت الفعلي، مما يضفي سياقاً لفهم ما يحدث بشكل أفضل. كما أنهم حريصون على تحقيق التوازن بين متطلبات تقديم الامتثال وإدارة المخاطر الأمنية بشكل فعال. ومع ذلك، فإن احتمال «الإحلال والاستبدال» العام لتقديم خدمة أمنية متكاملة ليس قابلاً للتطبيق ولا مفيداً.

مصدر تكلفة

صرح 45% من المشاركين في الدراسة من منطقة الشرق الأوسط بأن مؤسساتهم تنظر إلى حلول أمن تكنولوجيا المعلومات كمصدر تكلفة، وليس كأصل يحقق القيمة. وفي المقابل، أشار 99% إلى أنهم اضطروا إلى تكبّد تكلفة من أجل مواجهة محاولات الاختراق لبياناتهم خلال الـ12 شهراً الماضية، بمتوسط ​يزيد على 221 ألف دولار أمريكي، وهو ما يعكس عدم إدراك المؤسسات مدى ضعف شبكاتها للتصدي للهجمات، وأن الإحجام عن الاستثمار في الأمن الذكي يؤدي إلى نتائج عكسية، سواء بالنسبة للنتيجة النهائية أو للاستفادة من الفوائد التجارية الملموسة بشكل استباقي.

عالمياً صرح 63% من المشاركين في الدراسة بأن مؤسساتهم أيضاً تنظر إلى حلول أمن تكنولوجيا المعلومات كمصدر تكلفة، وليس كأصل يحقق القيمة. وفي المقابل، أشار 97% إلى أنهم اضطروا إلى تكبّد تكلفة من أجل مواجهة محاولات الاختراق لبياناتهم خلال الـ12 شهراً الماضية، بمتوسط ​ يزيد على 276 ألف دولار.

مجموعات متنوعة من الموردين

يعمل 96% من المشاركين في الاستطلاع من منطقة الشرق الأوسط (95% من المشاركين عالمياً) مع مجموعات متنوعة من الموردين لتحقيق أهدافهم العامة لتطبيق حلول أمن المعلومات. ويشير ذلك إلى أن محترفي تكنولوجيا المعلومات والأمن يتبعون نهجاً واقعياً في مساعيهم نحو اتخاذ مسار ناجح في جميع التحديات المتضاربة التي تواجههم، بما في ذلك الامتثال والتكاليف وتفضيلات الإدارة ومتطلباتهم. كما يشير أيضاً إلى أن العديد من فرق تكنولوجيا المعلومات/ أمن البيانات متحمسة حالياً للبحث عن حلول من شأنها تقليل الإيجابيات المضللة/ متطلبات أوقات الاستجابة المحسنة من مصادر مختلفة في وقت واحد.