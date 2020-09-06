«الخليج للملاحة»: غرق سفينة مواشٍ قبالة سواحل اليابان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة الخليج للملاحة القابضة عن الحادث المؤسف الذي تعرضت له إحدى سفن المواشي «MV Gulf Livestock 1»، حيث تم الإبلاغ عن فقدان السفينة بينما كانت في طريقها من نيوزيلندا إلى الصين.

علماً أن السفينة أرسلت نداء استغاثة في وقت مبكر من صباح الأربعاء 2 سبتمبر/ أيلول 2020، حيث استجاب خفر السواحل الياباني للنداء على الفور وتمكنوا من إنقاذ أحد أفراد الطاقم البالغ عددهم 43 فرداً، وهو كبير ضباط السفينة، ولا يزال البحث عن ناجين من قبل خفر السواحل الياباني مستمراً.

وقال المتحدث باسم شركة الخليج للملاحة: «قلوبنا مع من هم على متن السفينة ومع عائلاتهم في هذا الوقت، كما نعرب عن أسفنا العميق للخسارة المحزنة للماشية على متن السفينة، ونؤكد أننا نراقب الوضع عن كثب ونعمل بشكل حثيث مع جميع المشاركين في جهود الإنقاذ، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يكون هناك ناجون آخرون».