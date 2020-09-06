وأعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان، اليوم الأحد، عن تعرض عونا حرس وطني صباح اليوم إلى عملية دهس من طرف 3 إرهابيين بواسطة سيارة على مستوى مفترق أكودة القنطاوي بسوسة.
وأضاف بيان الداخلية أن العملية أسفرت على مقتل أحد الأعوان في المستشفى، في حين ما يزال العون الثاني يتلقى العلاج.
وعقب العملية تولت وحدات أمنية من مختلف الأسلاك تمشيط مكان العملية ومحاصرة العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النار معها مما أسفر على القضاء على الإرهابيين الثلاثة.
وقد تنقل وزير الداخلية توفيق شرف الدين، إلى موقع الحادث حيث عاين تفاصيل التدخل الأمني، كما تحوّل إلى المستشفى للوقوف على الحالة الصحية للجريح.
كانت هذه تفاصيل خبر القضاء على 3 إرهابيين في حادث دهس استهدف عناصر أمن في سوسة شمالي تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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