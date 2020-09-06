دولة أفريقية تعتزم فتح سفارة لها في القدس

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وقال تشاكويرا، إن "الإصلاحات ستشمل إعادة النظر بتواجدنا الدبلوماسي. بما في ذلك رغبتنا في فتح بعثات جديدة في لاغوس، نيجيريا والقدس"، مضيفا أنه حاليا لا يوجد للدولة الأفريقية أي سفارة في إسرائيل، وأن السفير الإسرائيلي لمالاوي يعمل من كينيا.
ويأتي إعلان رئيس مالاوي بالتوازي مع ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن صربيا ستنقل سفارتها إلى القدس، وأن إسرائيل وكوسوفو ستعترفان كل واحدة بالأخرى.
وجاء هذا الإعلان، أول أمس الجمعة، في إطار اتفاق التطبيع بين صربيا وكوسوفو الذي أعلن عنه ترامب، كما أعلن كل من رئيس حكومة كوسوفو عبدالله هوتي، والرئيس هاشم ثاتشي أن سفارة كوسوفو سيتم إقامتها في مدينة القدس.
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