شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع القيمة السوقية لشركة «آبل» إلى ما دون تريليوني دولار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تراجعت القيمة السوقية لشركة آبل العملاقة للتكنولوجيا إلى ما دون مستوى تريليوني دولار بعدما سجلت هذه القيمة الشهر الماضي. واستمر اتجاه الهبوط بشكل كبير على كل الأسهم المدرجة بالبورصة الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي، وإن كان قطاع التكنولوجيا ظل هو المتضرر الأكبر بوجه خاص. Advertisements وكان مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا قد خسر الخميس الماضي، حوالي 5% من قيمته. وتراجع مؤشر داو جونز للأسهم الصناعية بنحو 3%. واتجه ناسداك للتراجع بنسبة 2.7% في الساعات الأخيرة من التداول، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بوزر 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.6%.

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