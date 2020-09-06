شكرا لقرائتكم خبر عن في جنوب الرياض.. أسرة تستيقظ على صرخات ابنتها بعد لدغها «عقرب» والسبب طلبية «دليفري» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الكاتب الصحفي محمد الأحيدب، عن قصة تعرّض فتاة لعدة لدغات من عقرب بسبب كراتين طلبية وصلتها من مدينة الهفوف بالأحساء والولايات المتحدة الأمريكية.

وروى الأحيدب، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، تفاصيل الواقعة، قائلًا: “وصلني فجر اليوم اتصال من أسرة فتاة استيقظت تصرخ بعد أن تعرضت وهي نائمة في غرفتها بالدور الثاني جنوب الرياض لعدة لدغات في الرقبة والكتف من عقرب أصفر صغير”.

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وأضاف: “اتضح أن العقرب جاء مع كراتين طلبية (ديلفري) لأجهزة حاسوب وصلتها من الهفوف وأمريكا، لذا توخوا الحذر من الطرود خاصة الكراتين والعلب ذات الفتحات فبقائها في الميناء أو مناطق التصدير يعرضها لدخول عقارب وربما ثعابين بحثا عن الظل والاختباء وهذه الأيام كثر الطلب على بضائع بالتوصيل المباشر من الداخل والخارج عبر مستودعات أو موانيء حالة الفتاة مستقرة وطلبت بقاءها تحت الملاحظة لـ٤٨ ساعة”.

وأكد “الأحيدب” على ضرورة عدم فتح الطرود في الغرفة، وتركها في الشمس لمدة ساعة (عدا الأغذية) ثم فتحها في ضوء الشمس بحذر خارج المبنى ورمي مخلفات الطرد، وأضاف: “الفتاة فتحت الطرود في غرفتها وما كان للعقرب أن يصل لغرفة في الدور الثاني لفيلا مُحكمة إلا بالنقل، والحمدلله أنه ليس عقرب كبير شديد السمية أو ثعبان خطير”.