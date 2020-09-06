شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع خريطة الأمطار على مناطق المملكة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على عدة مناطق بالمملكة.

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وأشار الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” إلى احتمالية هبوب رياح متوسطة على نجران والشمالية حتى حائل وجنوب الرياض والشرقية.

وأوضح أنه من المتوقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان خاصة المرتفعات وشمال غرب المدينة.

وأضاف الحصيني: “توقعات الأحد 1442/1/18هـ وليلة الاثنين رياح متوسطة على نجران والشمالية حتى حائل وجنوب الرياض والشرقية”.