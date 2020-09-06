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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "تاتو" المرأة حلال وأمر محبب.. لكن بشرط واحد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
علق الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، على جواز رسم التاتو من عدمه، مشددا خلال تعليقه على أن ليس كل ما يأتي من الغرب لا بد أن نفعله ونقلده.
وقال "علام" خلال استضافته في برنامج "نظرة" مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع على قناة "صدى البلد" المصرية، إن احترام الخصوصيات والثقافات والقيم الموجودة في المجتمع يجب أن يسود، مؤكدا أن التقليد يكون فيما يفيد وينفع.
ولفت مفتي الديار المصرية إلى أن هناك وشما منهيا عنه باتفاق الأمة، الذي يعتمد على وضع إبر في الجسد لحبس الدم، مؤكدا أن التاتو لو تم استخدامه من المرأة كزينة لا حرج فيه، بل إنه محبب، فالمرأة يجب أن تتزين بكل الوسائل لزوجها.
وشدد على أن العلماء أقروا شرعية كل وسائل الزينة والتجميل التي تؤدي إلى وئام وقرب بين الزوجين في إطار العلاقة الزوجية.
وتابع: "يجب على الزوج بعد طلاق زوجته ألا يخرجها من منزل الزوجية ويجب أن تقضي فترة العدة في بيت الزوجية ربما يحدث الله بعد ذلك أمرًا، بل وينبغي عليهما أن يتحدثا لمحاولة إرجاع الحياة الزوجية".
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