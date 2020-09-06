"الخليج للملاحة" تعلن فقدان إحدى سفنها

موسكو - سبوتنيك. وقالت الشركة، في بيان لسوق دبي المالي، إن السفينة أرسلت نداء استغاثة في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء الماضي؛ حيث استجاب خفر السواحل الياباني على الفور وتمكنوا من إنقاذ أحد أفراد الطاقم البالغ عددهم 43 فردا، ولا يزال البحث عن الناجين مستمرا.

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وأكدت الشركة أنها تراقب الوضع عن كثب، وتعمل بشكل حثيت مع جميع المشاركين في جهود إنقاذ ناجين آخرين؛ معربة عن أسفها للخسارة المحزنة للماشية.

ويتداول سهم الشركة في سوق دبي المالي، اليوم، فاقدا 2.02 بالمئة من قيمته.