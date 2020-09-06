"عدد الأيام والساعات"... مستشار السيسي يكشف "خطط محكمة" للعام الدراسي الجديد

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وأكد تاج الدين، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أن "الملاحظ طبيا وعلميا أن أعداد حالات الإصابة انخفضت مقارنة بشهور يونيو ويوليو وجزء من أغسطس، بعد أن حدثت زيادة طفيفة بعد موسم إجازة عيد الأضحى"، منبها إلى أن هناك معايير لقياس انتشار الفيروس وتداعياته، ومن بينها انخفاض أعداد الحالات المشتبه في إصابتها بكورونا التي تحتاج لعناية في المستشفيات، فضلا عن انخفاض الحالات أيضا التي تحمل مضاعفات وتحتاج لرعاية مركز وأجهزة تنفس صناعي بشكل ملحوظ.

ورغم انخفاض الإصابات، حذر مستشار الرئيس المصري من التهاون وعدم التزام البعض بالإجراءات الوقائية، قائلا: "المرض معد، وخطورة الأمر تتمثل في إمكانية نقله من مصاب لا يحمل أي أعراض إلى شخص آخر سليم".

وتابع: "ينبغي الاستمرار في الالتزام بشدة بكافة الاحتياطات الاحترازية والترقب والترصد والاستعدادات الوقائية، واستعداد كافة المنشآت والمؤسسات الصحية بما تملكه من قدرات وإمكانات لمواجهة الفيروس، خاصة بعد عودة الإصابات بكثافة في عدد من دول العالم، كما جرى في أمريكا والبرازيل والهند".

وأشاد تاج الدين، بتحركات الدولة وأجهزتها المختلفة الإيجابية للحد من انتشار كورونا، مضيفا: "اتخذت الدولة وأجهزتها احتياطات احترازية عديدة، سواء في المطارات والموانئ للقادمين إلى مصر، إضافة إلى إلزام الكمامة بالمصالح الحكومية المختلفة ووسائل النقل العام والبنوك وغيرها". Advertisements

وتطرق مستشار الرئيس إلى استعدادات الحكومة للعام الدراسي الجديد، الذي يتزامن مع قدوم الخريف، قائلا: "ستتخذ الحكومة كل الاحتياطات اللازمة لسلامة وأمان الطلاب، والعاملين في المؤسسات التعليمية"، متابعا أن "هناك خطط محكمة سيتم الإعلان عنها بشكل مفصل من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم العالي تتضمن عدد أيام الدراسة، والساعات، والوسائل الوقائية التي سيتم إتباعها".

وذكّر تاج الدين، بنجاح الدولة وأجهزتها في إجراء امتحانات الثانوية العامة والسنوات النهائية بالجامعات، بسلام وأمان، فضلا عن انتخابات مجلس الشيوخ يومي 11 و12 أغسطس/ أب الماضي، بعد اتخاذ الاحتياطات الواجبة.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت، أمس السبت، تسجيل 130 حالة بكورونا و16 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى قرابة 100 ألف إصابة، تماثل للشفاء منها 76305، فيما توفي 5495 شخصا.