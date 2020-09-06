الجزائر...اجتماع لمجلس الوزراء لمناقشة التعديلات الدستورية

وأشارت الرئاسة الجزائرية في بيان، إلى أن الاجتماع سيخصص لمناقشة التعديل الدستوري والمصادقة عليه قبل إحالته على البرلمان.

واتخذ القرار بعد اجتماع تبون ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الذي قدم له عرضا عن الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية.

وشكل الرئيس عبد المجيد تبون، في يناير/ كانون الثاني الماضي، لجنة خبراء في القانون لإعداد مسودة يتم عرضها للمشاورات العامة ومناقشة البرلمان ثم للاستفتاء.

وانتهت هذه اللجنة من عملها وأعدت مجموعة اقتراحات قدمتها للرئيس في 26 مارس/ آذار الماضي وأعلن عنها 7 مايو/ أيار.

وأعلنت الرئاسة في وقت سابق، أن تاريخ إجراء الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، سيكون الفاتح من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.