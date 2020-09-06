شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل رجل أمن فى حادث طعن بسوسة التونسية.. والحرس الوطنى يقتل 3 إرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت تقارير إعلامية عن طعن رجلي أمن في سوسة التونسية من قبل مجهولين، وقال الإعلام التونسي إن رجلى الأمن اللذان تعرضا للطعن في سوسة في حالة "حرجة"، بينما أكدت إذاعة موزاييك التونسية وفاة أحد رجلي الأمن، وأعلن الحرس الوطني التونسي القضاء على 3 إرهابيين على خلفية عملية الطعن في سوسة.

وكانت هطلت أمطار غزيرة في العديد من مدن تونس، أمس السبت، ما تسبب في غرق الشوارع، خاصة أن الأمطار تحولت إلى سيول جارفة أدت إلى أضرار كبيرة وشردت بعض الأسر. وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو ترصد هطول الأمطار الغزيرة في محافظات تونس وحجم الخسائر المادية التي لاحقت ببعض الممتلكات بسبب السيول والفيضانات.

ونقلت وسائل إعلام تونسية عن رئيس جهاز الحماية المدنية بمحافظة القيروان قوله إن الأمطار الغزيرة جرفت سيارة كان على متنها 10 عاملات، وتمكنت الجهات المختصة من إنقاذهن بصعوبة.

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وتساقطت الأمطار الغزيرة على محافظة القيروان في حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، اليوم السبت، ما أدى إلى غرق العديد من المنازل بمياه الأمطار وإصابة حركة المرور والسيارات بالشلل بسبب غرق الشوارع.