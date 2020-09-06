شكرا لقرائتكم خبر عن العمليات المشتركة بالعراق تؤكد التزامها بفرض القانون بجميع المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قيادة العمليات المشتركة فى العراق اليوم الأحد، التزامها بفرض القانون في جميع المحافظات التي تشهد انفلاتا أمنيا بسبب السلاح غير المنضبط، وقال المتحدث باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي - وفقا لقناة "السومرية نيوز" - "إن قيادة العمليات المشتركة نفذت عمليات أمنية في بغداد والبصرة، بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وقامت بمطاردة وملاحقة الخارجين عن القانون". وأكد أن العملية الأمنية حققت نتائجها، من خلال ما حصلت عليه من أسلحة وعتاد، فضلا عن إلقاء القبض على مطلوبين في تجارة المخدرات والإرهاب، وأضاف أن انطلاق العمليات الأمنية الأخيرة، جاء من أجل حصر السلاح بيد الدولة، فضلا عن فرض هيبة الدولة والقانون .

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