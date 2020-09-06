162 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، تسجيل 162 إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ(24) ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان تلقّت وكالة الخليج 365 نسخة عنه، إن إجمالي عدد الإصابات بغزة، ارتفع منذ مارس/ آذار الماضي، إلى 969.

وأوضحت أن عدد الحالات النشطة، من بين إجمالي الإصابات، وصل إلى 873 حالة بينهم 843 من السكان داخل المجتمع، و30 من العائدين إلى القطاع من الخارج.

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وبحسب وزارة الصحة، فإن عدد حالات التعافي من الفيروس وصلت إلى 89 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 7.

ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بـ"إجراءات الوقاية من الفيروس"، للحد من أعداد الإصابات.

وتفرض الحكومة في غزة (تديرها حركة حماس) حظرا للتجوال في جميع مناطق القطاع، منذ 24 أغسطس/آب الماضي، عقب اكتشاف أولى الإصابات بالفيروس داخل المجتمع، (من غير العائدين من الخارج).

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