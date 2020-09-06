"هنية" يلتقي "نصر الله" في لبنان

بيروت/ حسن درويش/ الخليج 365-

استقبل أمين عام جماعة "حزب الله" في لبنان، حسن نصرالله، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اسماعيل هنية، ونائبه صالح العاروري.

وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان أصدره حزب الله، ووصل وكالة الخليج 365 نسخة عنه، "استعراض مُفصّل لمجمل التطورات السياسية والعسكرية في فلسطين ولبنان والمنطقة".

كما جرى استعراض "ما تُواجهه القضية الفلسطينية من أخطار، خصوصا (الخطة الأمريكية) صفقة القرن ومشاريع التطبيع الرسمي العربي" مع إسرائيل.

وأضاف بيان حزب الله "تم التأكيد على ثبات محور المقاومة وصلابته، في مواجهة كل الضغوط والتهديدات والآمال الكبيرة المعقودة عليه".

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كما جرى التاكيد على "متانة العلاقة بين حزب الله وحركة حماس والقائمة على أُسس الايمان والأُخوة والجهاد والمصير الواحد، وتطوير آليات التعاون والتنسيق بين الطرفين".

ويزور هنية لبنان على رأس وفد من "حماس"، منذ 1 سبتمبر/ أيلول الجاري.

ويعيش في لبنان 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.