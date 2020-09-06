عودة تدريجية للمدارس بالضفة الغربية ضمن إجراءات وقائية

رام الله/ لبابة ذوقان/ الخليج 365-



بدأ طلبة المدارس في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، الأحد، بالعودة للمدارس، ضمن إجراءات وقائية، في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا، وتسجيل أعداد مرتفعة من الإصابات.



أما في قطاع غزة، فقد تعذر البدء بالعام الدراسي، بسبب تفشي فيروس كورونا، وتسجيل أعداد كبيرة من الإصابات.



وكانت وزارة التعليم الفلسطينية، قد أعلنت عن بدء العام الدراسي وفق خطة أعدتها، يتم فيها اعتماد النظام المدمج (تعليم الكتروني ووجاهي)، إضافة لفرض ضوابط وشروط صحية.

وافتتح العام الدراسي، بالضفة الغربية، بعودة الصفوف من الأول الأساسي وحتى الرابع الأساسي، في حين يعود طلبة صفوف الخامس وحتى الحادي عشر بعد أسبوعين.

وكان طلبة الثانوية العامة بالضفة، قد بدؤوا دوامهم في المدارس منذ نحو شهر.

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وبحسب الخطة التي أعدتها وزارة التربية، سيكون الدوام موزعا بالمناصفة على أيام الأسبوع، حيث يداوم نصف الطلبة أيام الأحد والثلاثاء والخميس، بينما يداوم النصف الآخر من الطلبة يومي الاثنين والأربعاء.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم في بيان سابق لها، أن العملية التعليمية ستكون خاضعة للتقييم الدائم في ضوء تطورات الحالة الوبائية.

ويقدر العدد الإجمالي للطلبة في الضفة الغربية وقطاع غزة بنحو مليون و350 ألف طالب، منهم 743.953 في الضفة، و597.838 في قطاع غزة.

وتسجل فلسطين أعدادا مرتفعة للإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية، نشرتها السبت، وصل إجمالي الإصابات 33,250، تعافى منها 22,586، فيما وصل عدد الوفيات إلى 198.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.