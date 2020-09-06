كورونا.. 6 وفيات في تونس و3 بالبحرين

البحرين-تونس/الخليج 365
أعلنت تونس، الأحد، وفاة 6 أشخاص جراء فيروس كورونا، فيما سجلت البحرين 3 وفيات.
وأفادت وزارة الصحة تونسية، بتسجيل 6 وفيات و234 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي مريضين.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4.776، منها 93 وفاة، و1.701 حالة تعاف.
وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 وفيات و1.338 إصابة بكورونا، إضافة إلى 632 حالة تعاف.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 54.771، منها 196 وفاة، و50.645 متعافيا.
وحتى صباح الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 27 مليونا و69 ألفا، توفي منهم أكثر من 883 ألفا، وتعافى ما يزيد على 19 مليونا و170 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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