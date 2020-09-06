الكاظمي يوسع صلاحيات الجيش جنوبي العراق

بغداد/علي جواد/الخليج 365

أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأحد، بتشكيل قيادة عمليات جديدة باسم تتبع وزارة الدفاع، للإشراف على الملف الأمني في محافظات الجنوب، حسب مصدر عسكري.

وقال الملازم بالجيش نعمان السيداوي، للأناضول، إنه "تم تكليف اللواء الركن عماد صميدع، بمهام قيادة عمليات تتولى الملف الأمني في محافظات المثنى وميسان وذي قار (جنوب)، ومقرها في قاعدة الأمام علي الجوية في محافظة ذي قار".

وكان رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، قد عمل على تقليص صلاحيات الجيش في المحافظات الجنوبية بعد منح قوات الشرطة مسؤولية إدارة الملف الأمني فيها بدلا من الجيش.



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ويأتي الإجراء في وقت تجري قوات الجيش ومكافحة الإرهاب عمليات عسكرية واسعة في محافظات وسط وجنوب البلاد، لمصادرة الأسلحة غير المرخصة واعتقال الخارجين عن القانون.

ونهاية أغسطس، قال متحدث الداخلية، خالد المحنا، إن "أوامر صدرت" من الكاظمي، بأن "المرحلة القادمة ستشهد إجراءات واسعة من قبل قيادات العمليات (الجيش)، ومديريات الشرطة، لفرض الأمن ومحاولة ضبط هذه الأسلحة، التي تستخدم لترويع المواطنين الأبرياء".

وفي 3 سبتمبر/أيلول الماضي، قال الكاظمي، إنه "يراهن على القوات الأمنية في توفير الأمن، بالصورة التي تعزز ثقة المواطن بالدولة، وتجعله يشعر بالاطمئنان".

وبدأت قوات الجيش العراقي من خلال قيادات العمليات المشتركة إدارة الملف الأمني في عموم المحافظات، في مسعى لاحتواء العنف الطائفي وهجمات تنظيم القاعدة آنذاك.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.